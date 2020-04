Samuca anuncia flexibilização do comércio em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 16:28 horas

Redução do isolamento deve ser oficializada na semana que vem junto com o Ministério Público do Estado do Rio

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, a flexibilização do comércio na cidade. De acordo com a proposta, as atividades hoje em funcionamento permanecem abertas seguindo as medidas de restrição. Já a partir de 4 de maio, poderão ficar abertos: serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados; atividades profissionais, cientificas e técnicas; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; informação e comunicação; comércio e reparação de veículos automotores; alojamento; bares e restaurantes com 30% da capacidade. A feira livre também deverá ser autorizada, entretanto com regras que ainda serão definidas.

Já a partir de 11 de maio, devem ser liberados o comércio varejista; outras atividades e serviços; seleção e agenciamento e locação de mão de obra; artes, cultura, esporte e recreação; atividades imobiliárias; agências de viagem, operadores turísticos e serviços de reservas.

– Esse cronograma foi previamente aprovado pelo MP, mas vamos aguardar os últimos detalhes. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, vai dialogar com os empresários para detalhar ainda mais o plano de flexibilização. No nosso plano de reabertura, os comerciantes terão papel fundamental para nos ajudar, mantendo as regras de distanciamento e higienização, para evitar que os números piorem – completou.

Os dados sobre o coronavírus na cidade também foram atualizadas pelo prefeito durante a transmissão ao vivo pelas

Segundo explicou o prefeito Samuca Silva, o Ministério Público do Estado já deu um parecer prévio favorável ao plano de reabertura do comércio apresentada pelo Executivo. O prefeito informou que faltam apenas alguns ajustes, por parte do MP, no plano de reabertura para que o acordo seja assinado. Em Volta Redonda, existe uma sentença judicial, em ação movida pelo MPRJ, determinando as restrições ao comércio e ao convívio social.

Essas informações estão contidas em uma proposta que será discutida com os empresários da cidade durante o fim de semana. O diálogo ficará a cargo dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Rogério Loureiro, e de Captação de Recursos e Projetos Especiais, Joselito Magalhães.

Critérios

A manutenção da flexibilização vai depender de alguns critérios, que já vinham sendo apresentados pelo prefeito.

O primeiro é que não haja aumento de mais de 5% no número de casos suspeitos da Covid-19 por dois dias seguidos. Até o momento, este critério vem sendo cumprido na cidade.

O segundo é que haja menos de 50% de ocupação nos leitos de CTI exclusivos para a Covid-19 da rede municipal de saúde. O prefeito informou que há 18 leitos e cinco estão ocupados no momento, o que também cumpre o critério.

O terceiro é que os 114 leitos de média complexidade do Hospital de Campanha tenham menos de 70% de ocupação. Esse indicador também está sendo atendido.

O quarto critério é que os integrantes do grupo de risco permaneçam em isolamento social.

O quinto determina que a população use máscaras na rua.

O sexto é a ausência de aglomerações no comércio e nas ruas.

Samuca destacou que esses três útimos critérios não dependem do Poder Público, mas principalmente da população e dos comerciantes, que terão, assim, responsabilidade compartilhada com o governo municipal para manter a flexibilização.

– Esses eixos visam que a nossa rede de saúde tenha capacidade para atender nossa população. Não queremos que em Volta Redonda aconteça cenas que estamos vendo em outras cidades, de pessoas sofrendo acometidas pela doença e não terem leito para serem tratadas. Então esses eixos visam, principalmente, evitar que mais voltarredondenses sejam contaminados e que aconteça um colapso no nosso sistema de saúde – declarou o prefeito.