Samuca baixa decreto proibindo entrada de carros de outros municípios em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 17:25 horas

Prefeito afirma que, durante a semana, vai avaliar a possibilidade de proibir entrada de ônibus intermunicipais, mesmo os da região

Volta Redonda – Durante transmissão ao vivo feita neste domingo (03) via redes sociais, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que, a partir da zero hora desta segunda (04) veículos de moradores de outras cidades estão proibidos de entrar em Volta Redonda. As exceções são para profissionais que morem em outras cidades e trabalhem em Volta Redonda, mediante comprovação do vínculo empregatício ou de prestação de serviços e para táxis ou carros de aplicativos que estejam transportando moradores de Volta Redonda. Também poderão entrar veículos que estejam trazendo mercadorias para a cidade ou que estejam vindo buscar cargas para levá-las.

– Não quero ninguém de fora passeando em Volta Redonda, por enquanto. Nosso intuito é proteger a população de Volta Redonda e de outras cidades. Essa é uma medida de prevenção. Mas estamos garantindo o acesso de quem mora na cidade, que trabalha aqui ou de serviços essenciais, como caso de atendimento de saúde, e prestadores de serviços – disse Samuca, que afirmou, durante a transmissão, que essas medidas são excepcionais, e que só serão adotadas enquanto perdurar o perigo de transmissão do novo coronavírus, que causa a Covid-19.

Por enquanto, ônibus intermunicipais de municípios vizinhos, como Barra Mansa e Pinheiral, poderão entrar na cidade, mas o prefeito afirmou que vai avaliar a situação até o fim da semana para ver se mantém ou não essa circulação. Ônibus de outros estados ou de outras cidades do Estado do Rio já estão proibidos de entrar na cidade.

Para garantir o cumprimento do decreto, o prefeito mandou instalar barreiras feitas com manilhas de concreto nas entradas da cidade, onde haverá fiscalização. Ele disse também que. caso algum veículo escape dessas barreiras e entre na cidade, a fiscalização poderá flagrá-lo.

Índices

Com relação aos índices técnicos que orientam a flexibilização do comércio, o prefeito afirmou que estão dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença judicial que homologou acordo com o Ministério Público do Estado do Rio sobre o assunto. O número de casos suspeitos de Covid-19 subiu 1,4% nas últimas 24 horas; a cidade tem 11% de ocupação nos leitos de UTI para um máximo de 50%, e 8% nos leitos do hospital de campanha instalado no Estádio Raulino de Oliveira, para um máximo de 60%.