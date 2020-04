Samuca descarta corte no valor dos salários

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 16:40 horas

Prefeito diz que redução é para ser feita no valor da folha de pagamento e pode ser feita de modos que não reduzam salário

Volta Redonda – Em transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, o prefeito Samuca Silva descartou que a prefeitura de Volta Redonda esteja planejando um corte linear de 10% nos salários do funcionalismo público. O prefeito explicou que a meta é que a Secretaria Municipal de Administração (SMA) é reduzir em 10% o valor da folha. De acordo com o prefeito, há diversas formas de conseguir isso sem fazer um corte em todos os salários do funcionalismo, o que ele afirmou que está descartado.

O prefeito também falou sobre a questão do comércio. Segundo ele, a restrição está prorrogada até o dia 20/04 e pode ser estendida até 27/04, já que a semana que começa no dia 20 é reduzida por dois feriados – um nacional, em 21 de abril, e um estadual, em 23 de abril.

Sobre a utilidade dessa restriçao, Samuca disse que o objetivo é reduzir a curva de contaminação e gerar uma reserva de leitos para quando houver flexibilização das restrições ao comércio: “Quando isso acontecer, o número de casos vai subir, isso é certo”, disse Samuca.