Samuca diz que planejamento é vital para cidade poder enfrentar Covid-19

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 17:41 horas

Baixos índices de internação qualificam a cidade para enfrentar nova etapa no combate às consequências da pandemia

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva destacou, em transmissão ao vivo feita nesta quinta-feira (16) por redes sociais, que as medidas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Volta Redonda estão surtindo efeito na redução da curva de contágio pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19. Ele lembrou que a cidade tem baixos índices de internação, com número baixo de óbitos, e que está evitando o contato de pessoas que fazem parte dos grupos de risco com o vírus.

— Todas as pessoas que apresentam sintomas que levam à suspeita de infecção pelo coronavírus estão sendo colocadas em quarentena — destacou .

Ele também destacou que a cidade está em condição e sair da primeira fase, quando os esforços se concentraram em reduzir a curva de contágio, para o segundo estágio, quando a meta é, como ele afirmou na manhã desta quinta-feira, evitar o colapso da saúde em Volta Redonda estão tendo resultados. “Nós temos que ter vagas em Centro de Tratamento Intensivos justamente para atender os pacientes com Covid-19 que apresentarem sintomas graves”, disse, acrescentando que o trabalho de estruturação para os atendimentos do novo coronavírus foi feito justamente neste sentido.

-Ontem (quarta-feira, 15) nós tínhamos 20% da rede pública Hospital São Batista e Munir Raful ocupada. Nas enfermarias tínhamos em toda rede público e privada 31 internações: 29 suspeitos e 02 confirmados – disse Samuca, frisando que os hospitais precisam ter leitos e o próprio CTI para atender ainda outros casos graves de doenças que surgirem durante a pandemia.

Na mesma data, o hospital regional tinha nove pacientes de Volta Redonda internados: dois deles com casos confirmados de Covid-19, e sete com sintomas que os colocam como suspeitos de terem contraído o vírus.

O prefeito ponderou ainda que o “o foco é tirar o contato do grupo de risco com o vírus e logicamente diminuir a lotação de leitos”.

-Ter leitos com baixa ocupação representa política certa e que estamos no caminho certo. A cidade tem mais casos de vírus proporcionalmente no estado mas com característica de média complexidade. Estamos no caminho certo, precisamos manter nossos idosos em casa – afirmou Samuca Silva.