Samuca fala sobre desistência de candidatura

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:55 horas

Prefeito falou também das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, concedeu entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, falando da decisão de abrir mão da candidatura da reeleição. Ele também falou das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19 e de como pretende enfrentar a doença e as dificuldades econômicas durante os meses restantes de mandato.

DIÁRIO DO VALE: Qual foi o motivo de o senhor ter desistido de se candidatar a reeleição?

Samuca: O motivo é simples: salvar vidas. Estamos vivendo uma pandemia sem precedentes na história mundial. Já são mais de 32 mil mortos no Brasil. E em Volta Redonda já são 40 óbitos. Faço questão de me solidarizar com todos os familiares. O meu foco agora é esse combate a pandemia, estruturar a cidade, aumentar capacidade de atendimento na rede pública, entre outras medidas. Estamos conseguindo ter bons números na cidade, realizando até a flexibilização das atividades econômicas. Mas isso só é possível com muito trabalho de gestão, medidas duras e assertivas, além de muita dedicação.

Não teria como nesse momento tirar o foco desse combate a pandemia para pensar em política, preparar pré-campanha, e todo o esforço que uma candidatura demanda. É hora de pensar no povo e não na política.

DV – Muitas pessoas no meio político estranharam sua decisão, tendo em vista que uma pesquisa aponta que o senhor tem 72% de aprovação no combate a Covid-19. Por que tomar essa decisão agora?

Samuca: Quem me conhece sabe que trabalho com pesquisa e com técnica. Esse é o melhor momento do governo em avaliação. Mas, como eu disse, não posso pensar em política agora. O projeto não pode ser pessoal e sim de cidade. Preciso me dedicar integralmente ao combate ao coronavírus, a salvar vidas. Cada vida salva vale muito.

E depois que a pandemia passar, temos muito trabalho pela frente para reerguer as finanças, equilibrar as contas. Tem gente que consegue nesse momento pensar apenas na política e em poder. Eu, graças a Deus, não sou esse tipo de pessoa. Primeiro vamos pensar na cidade e no nosso povo.

DV – O senhor sempre disse que era contra a reeleição. Mas acha que com quatro anos dá para realizar todos os projetos para a cidade?

Samuca: Eu sempre fui favorável a um mandato único maior, com cinco ou seis anos. A reeleição, em alguns casos, pode ser nociva. Mas acredito que, mesmo em três anos e meio, nosso governo conseguiu realizar muito e isso foi apresentado em coletiva de imprensa através de uma prestação de contas. AS conquistas são inúmeras: Rodovia do Contorno; Hospital do Idoso; Hospital Santa Margarida; Ônibus Tarifa Comercial Zero; Criação da Controladoria Geral do Município; reabertura do Restaurante Popular; concursos públicos com mais de 1,6 mil vagas; criar mais de mil vagas em creche em tempo Integral; reforma do Zoológico; conclusão da Arena Esportiva; líder na Geração de Empregos, entre outras tantas conquistas.

DV – De quanto foi a queda na arrecadação da Prefeitura de Volta Redonda por causa da pandemia de Covid-19?

Samuca: Hoje nós calculamos essa queda em cerca de 25% a 30%. O que impacto muito as finanças do município, tendo em vista a grande dívida herdada que temos que pagar por mês. Então é um momento de dificuldade, com queda na arrecadação, repasses dos governos do Estado e Federal diminuindo. O governo Federal anunciou um plano de ajuda aos estados e municípios, mas infelizmente ainda é muito pouco.

DV – A crise influenciou negativamente em projetos para a prefeitura?

Samuca: A crise do coronavírus e a financeira, é claro, atrapalharam projetos. Vale lembrar o Asfalto de Volta, que iriamos investir quase que R$ 20 milhões e recomposição asfáltica e tivemos que paralisar, mas mesmo assim conseguimos avançar em algumas frentes. Tivemos que suspender cirurgias eletivas, exames, entre outras ações. Mas quando essa pandemia passar e com gestão eficiente financeira, vamos conseguir retomar projetos. Mas lembro que mesmo na crise, não paramos. Vamos entrar o Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), torre de telefone no São Sebastião, estamos realizando operações de asfalto na cidade, reformando escolas, concluindo a reforma do Zoológico Municipal.

DV – Quanto de despesas extras a prefeitura teve por causa da pandemia?

Samuca: Esse cálculo ainda não foi fechado, mas acredito que passará de R$ 5 milhões. Tivemos que comprar equipamentos, criamos o Hospital de Campanha, contratamos mais profissionais, aceleramos obras no Hospital do Idoso e no antigo Santa Margarida.

DV – Há informações de que, em relação às dividas herdadas, uma se refere à desapropriação do terreno onde atualmente está o Hospital Regional. Qual o valor dessa dívida e quando ela terá que ser paga?

Samuca: Estamos realizando uma Tomada de Contas para ter a ideia correta de quanto o município, por má administração, teve de prejuízo com a construção desse hospital. Mas referente a apenas desapropriação, hoje estamos devendo mais de R$ 12 milhões. E, infelizmente, as dívidas com desapropriações são ainda maiores, porque era uma prática da antiga administração desapropriar terrenos com valores menores do que o do mercado e depois, na Justiça, perder uma ação e ter que pagar muito mais.

DV – Que benefícios o hospital trouxe a Volta Redonda? Houve redução significativa na demanda de outros municípios pela rede municipal, no período pré-pandemia? E atualmente, quantos moradores da cidade estão sendo tratados no hospital?

Samuca: Efetivamente para Volta Redonda ainda não percebemos uma mudança significativa, já que o a unidade regional está tendo serviços implantados aos poucos. Vale lembrar que hoje, das mais de 200 unidades para tratamento de Covid-19, apenas 11 são ocupadas por moradores de Volta Redonda. Gastamos muito dinheiro, como município, para muito pouco.

DV – Quando o Hospital Santa Margarida será entregue a população? Ele será uma unidade para tratamento de Covid?

Samuca: Na próxima semana iriamos entregar os quatro primeiros andares do Hospital Santa Margarida, que agora será o Centro Municipal de Saúde. Primeiramente ele será uma unidade referenciada para a Covid-19, com leitos de alta complexidade para o coronavírus. Isso vai desafogar nossos hospitais e permitir o retorno de cirurgias eletivas nos hospitais Santa Margarida e Retiro. E depois o local será ocupado com a Secretaria de Saúde, Policlínica da Mulher, consultas, clínica do servidor, entre outros serviços. Além dos leitos de retaguarda.