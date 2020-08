Samuca mantém foco na cidade e Baltazar reitera pré-candidatura

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 20:09 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva e o ex-prefeito Paulo Baltazar confirmaram ao DIÁRIO DO VALE que mantêm as pré-candidaturas a prefeito de Volta Redonda. Baltazar, que trabalhou como diretor no Hospital do Retiro, disse que sua pré-candidatura é independente de grupos políticos e que, embora tenha respeito pelo prefeito Samuca Silva, seu projeto não tem vínculo com ele: “Não sou candidato de ninguém. Sou candidato do povo de Volta Redonda, se ele quiser”, declarou Baltazar. Já Samuca afirmou que, embora tenha colocado o nome à disposição para a disputa, continua focado no combate à pandemia: “Estou totalmente focado no combate à pandemia. Focado em reestruturar a economia da cidade, em conseguir melhorar a forma de pagamento do servidor público”.

Embora Samuca tenha declarado a intenção de disputar a reeleição pelo PSC e Baltazar esteja filiado ao PSD, os dois partidos têm ligação com o governo atual. Há um número significativo de aliados de Samuca no PSD, incluindo, além de Baltazar, o ex-secretário de Saúde Alfredo Peixoto e o vereador Maurício Pessoa, que manifestaram intenção de disputar a prefeitura num cenário de aliança com Samuca.

No que diz respeito a vereadores, há integrantes da base governista nas duas legendas.

Samuca voltou a afirmar que, embora tenha decidido ser pré-candidato à reeleição, vai manter a prioridade na gestão do município: “Sobre política e eleição, coloquei meu nome à disposição para que as pessoas avaliem o trabalho realizado nesses tempos tão difíceis. Mas reafirmo, não vou parar de trabalhar para fazer campanha, não tenho tempo para isso, tenho um objetivo que é para mim importantíssimo, melhorar Volta Redonda”, disse.

A definição sobre o que ocorrerá com relação às pré-candidaturas do PSD e do PSC sairá das convenções dos dois partidos, que, por determinação legal, devem ocorrer entre o fim de agosto e o dia 15 de setembro.