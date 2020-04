Samuca reafirma reabertura do comércio e pede sugestões para evitar aglomeração

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 16:53 horas

Prefeito de Volta Redonda vai se reunir com Ednardo Barbosa, de Pinheiral, e Rodrigo Drable, de Barra Mansa para discutir relaxamento do isolamento social

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva confirmou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta quarta (15), que vai haver relaxamento nas medidas de restrição ao convívio social a partire do dia 27 de abril. Ele voltou a falar em reabertura do comércio, mas disse que espera sugestões dos lojistas para evitar aglomerações.

O prefeito ainda informou que medidas de flexibilização para funcionamento do comércio deverão ser postas em pratica apenas para depois do dia 27 de abril. “Eu me solidarizo com empresários, trabalhadores ambulantes, profissionais liberais. Me coloco no lugar de todos. Dia 27 de abril é o prazo que estamos colocando para isolamento. Por isso estamos pedindo para que as pessoas fiquem em casa, seguindo as orientações, até lá”, comentou o prefeito.

Samuca explicou que terá uma reunião junto ao Ministério Público para debater a reabertura do comércio. “Teremos uma reunião na sexta, junto com os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable; e Ednardo Barbosa, de Pinheiral; junto com o MP para que possamos buscar caminhos para abrir o comercio de forma segura para a população. Temos uma decisão judicial em vigor que não permite a abertura. Por isso vamos buscar esse diálogo com o MP e sempre visando a saúde da população’’, acrescentou o prefeito.

Qualquer decisão sobre a reabertura do comércio em Volta Redonda vai passar também pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). A prefeitura é ré em um processo que tem uma decisão obrigando a tomar as medidas de restrição ao convívio social, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão.

– É preciso tem bom senso e serenidade. Eu nunca disse que não vai reabrir (o comércio), mas precisamos de propostas para evitar aglomerações – afirmou Samuca, compementando: “o período crítico está passando”.

De acordo com Samuca, a abertura do comércio dependerá, além do MP, do posicionamento do Governo do Estado e da capacidade atual dos leitos da rede de saúde da cidade. “Por isso estamos preparando a cidade para o aumento de casos, com o Hospital de Campanha (114 leitos), Hospital Santa Margarida (44 leitos), Hospital do Idoso (28 leitos), entre outros’’, finalizou.

Dados

O prefeito também antecipou um dado de um estudo técnico que será apresentado pela prefeitura na próxima sexta-feira à imprensa: sem as medidas adotadas pela prefeitura, haveria 5.530 pessoas contaminadas pela Covid-19 na cidade. Atualmente, o número de casos confirmados é de 134.