Samuca troca comando do IPTU

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 20:36 horas

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou nesta segunda-feira, dia 10, mudanças no primeiro escalão do governo municipal. O arquiteto e urbanista Sérgio Protásio assume a direção o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU).

***

Com vasta experiência, o arquiteto foi subsecretário de Estado de Infraestrutura em 2019, no governo Wilson Witzel, e já comandou a Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) entre 1976 e 1980.

***

Já o engenheiro Márcio Lins, que estava no IPPU, foi indicado por Samuca para assumir a Cohab, além de coordenar o maior programa de regularização fundiária de Volta Redonda, o Escritura Fácil.

Asfalto em Três Poços

Com os serviços de asfaltamento iniciados, o prefeito Samuca Silva esteve, nesta segunda-feira, dia 10, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, para vistoriar o andamento da obra. Serão recuperados 4,5 quilômetros da estrada, com investimentos de mais de R$ 3 milhões.

“Este trecho da avenida já não suporta mais operação tapa-buracos. Estamos realizando o maior programa de pavimentação da história de Volta Redonda, dentro do programa Orgulho de Volta, atendendo o bairro Retiro e, agora, em Três Poços. Serão mais de R$ 3 milhões que serão investidos nesta avenida em melhoria da infraestrutura, alcançando 4,5 km de pavimentação até a divisa com Pinheiral e a BR-393”, afirmou Samuca. O serviço faz parte do programa “Orgulho de Volta”.

Programa

Segundo o prefeito, o programa atenderá todos os bairros. “Historicamente, nossa cidade sofre com buracos em ruas e avenidas. Lembro que o asfalto é um produto caro. E no meio de uma crise financeira e com uma dívida milionária, conseguimos lançar esse programa que vai fazer recapeamentos por toda a cidade. É um programa contínuo, que não tem data para acabar”, completou Samuca.

Preparação

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fizeram a preparação da avenida, com objetivo de garantir a segurança para o trânsito.

Seminário

A Firjan sediou nesta segunda-feira em sua regional Sul Fluminense, em Volta Redonda, o seminário “Oportunidades de Negócios e Acesso à Inovação” voltado para as empresas do Arranjo Produtivo Local (APL) metal mecânico da região. Cerca de 60 empresas do setor participaram do evento.

Editais

O seminário também apresentou o lançamento de dois editais, um da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e o outro da Agência Estadual de Fomento (ageRio). Estiveram presentes também a UFF, Embrapii, o Cluster Tecnológico Naval e o Centro Tecnológico do Sul Fluminense.

Orientação

A Eletronuclear, de Angra dos Reis, orientou as empresas presentes sobre como requerer produtos e serviços da empresa do ramo de energia nuclear, como interessados podem integrar o cadastro de fornecedores da estatal.

Inovação

Segundo Débora Caride, empresária do setor e integrante do Centro Tecnológico do Sul Fluminense, o objetivo do seminário foi facilitar a criação de propostas de inovação. “Visamos toda a cadeia produtiva do APL metal mecânico do Sul Fluminense. O encontro reuniu os principais atores do setor objetivando melhorar o ambiente de negócios”, destacou.

Verba

O Deputado Federal Alexandre Serfiotis participou nesta sexta-feira da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Barra Mansa, que resultará em R$ 4 milhões para o sistema de saúde do município para obras e aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde.