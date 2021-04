Sebrae realiza palestra para setores bares e restaurantes

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 12:43 horas

Sul Fluminense – Com o talk “Como equilibrar as finanças do seu bar e restaurante”, o Sebrae apresentará dicas essenciais para superar a crise desse setor em encontro online, gratuito, marcado para a próxima terça-feira, 20, à s 19h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela internet em https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312116438-como-equilibrar-as-financas-do-seu-bar-e-restaurante.

Helana Daer, analista do Sebrae Rio, conta que tem acompanhado diversas empresas desde a primeira restrição por conta da pandemia. Segundo ela, o empresário que se preocupou com a gestão financeira da empresa foi capaz de reduzir rapidamente os custos, ajustar preço e analisar as oportunidades que existiam dentro do seu negócio para amenizar o impacto da crise. “Diante do cenário excepcional que o segmento de alimentação vem enfrentando é de extrema importância que os empresários tenham os controles financeiros bem ajustados para tomar decisões baseadas em indicadores. Esses indicadores são baseados em uma boa gestão financeira”, ressalta.

No encontro, empresários da região Médio Paraíba darão depoimentos práticos sobre como algumas atitudes ajudaram a equilibrar as finanças neste período. Também será apresentado o programa de capacitação em Gestão Financeira – Do controle à decisão.

“Participei do curso de gestão financeira, em 2019, para me aprofundar no tema, olhar com mais carinho e atenção as finanças da minha empresa e, é claro, procurei o Sebrae para dar esse suporte. O curso oferece um conteúdo que a gente aplica muito na empresa. É muito fácil associar os conteúdos da aula na vivência empresarial. E ter esse olhar, que foi construído durante o curso, é o que tem nos guiado no meio da pandemia, enxergando oportunidades dentro do nosso próprio negócio. Tem sido muito bacana colher os frutos do que a gente aprendeu na aula”, afirma Lucas Ribeiro, chefe proprietário do restaurante Zen Cozinha Oriental.

Com duração de quatro meses, o programa “Gestão Financeira – Do controle à decisão” auxilia os empresários na implementação dos controles e da gestão financeira. No formato presencial, inclui consultoria individual e acompanhamento remoto durante todo o programa, que tem previsão de início no dia 4 de maio.