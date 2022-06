Secretaria de Estado de Turismo e TurisRio realizam workshop em Vassouras

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 10:10 horas

Na ocasião, será apresentado o Guia de Turismo Rural e Atrativos do segmento no município

Vassouras – ASecretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio realizam na próxima segunda-feira, 27, o workshop Turismo RJ + Perto Vassouras – Vale do Café, em Vassouras, numa parceria com a prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e da Universidade de Vassouras. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico e cultural na região, por meio de atividades turísticas.

“Vassouras vem demonstrando grande potencial turístico no interior do estado. Recebeu recentemente o 1º Festival de Cinema de Vassouras – No Vale do Café, como legado, a Calçada do Cinema, na rua Broadway, no Centro; e a Sala de Cinema Humberto Martins, no Hotel Santa Amália. Este workshop só vem coroar todas essas realizações com debates pertinentes e necessários neste momento de projeção do município”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves.

Antes do início da programação oficial, acontece o lançamento da exposição “A Arte Religiosa do Vale do Café”, artes sacras em papel.

A programação é diversificada. Após a abertura do evento, haverá apresentação do Guia de Turismo Rural e Atrativos do segmento em Vassouras; em seguida, serão mostradas as rotas do Turismo Religioso em Vassouras. Após, a primeira edição do evento de casamentos ICWeek em Vassouras. Depois, acontecem palestra sobre a Importância da Carteira Nacional do Artesão e Acesso ao Microcrédito Produtivo Orientado, proferida pela Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio).

“Será um dia especial, serão lançados o Turismo Rural e o Turismo Religioso Católico, importantes projetos para a economia local”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, ressaltando que o roteiro contempla construções e acervo da Religião Católica é destinado a todos os turistas: “Independente de sua religião, o visitante certamente vai gostar de ver de perto lugares e belas peças sacras que ajudam a contar a história da região e do Brasil”.

Serviço

Evento: Workshop Turismo RJ + Perto Vassouras – Vale do Café

Dia: 27 de junho – segunda-feira

Horário: 13h30

Local: Centro Cultural Cazuza

Endereço: Praça Barão de Campo Belo – Vassouras