Secretaria Estadual de Saúde do Rio monitora 62 casos suspeitos do coronavírus

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 17:50 horas

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que, até esta terça-feira (03), 62 casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) estão sendo monitorados. Os locais de residências dos pacientes foram identificados da seguinte maneira: Rio de Janeiro (22), Niterói (8), Petrópolis (4), Barra Mansa (2), Duque de Caxias (2), Macaé (2), Maricá (2), Resende (2), São Gonçalo (2), Volta Redonda (2), Belford Roxo (1), Campos dos Goytacazes (1), Nova Iguaçu (1) e Teresópolis (1). Há ainda cinco (5) casos de pacientes que residem no exterior e em outros estados brasileiros, além de outros cinco (5) suspeitos com local de residência em investigação.