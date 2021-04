Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 07:48 horas

Paraty – O secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty, Marcello Russo, recebeu, na noite dessa quarta-feira (31), denúncia sobre suposta roda de samba no Centro Histórico da cidade. Ciente e acompanhado de sua equipe, composta por fiscais de Postura e guardas municipais, Russo esteve no local às 20h, a fim de averiguar a suposta irregularidade.

O secretário enviou ao DIÁRIO DO VALE, imagens que registram o momento em que ele conversa com populares e os orienta sobre a necessidade do cumprimento às regras impostas pela prefeitura, através de decreto, que visa a prevenção ao novo coronavírus.

”Estou, juntamente com fiscais de Postura, além da Guarda Municipal, na suposta roda de samba. Estamos organizando a retirada de todos – que estão colaborando – e vamos documentar, registrar tudo na 167ª DP (Paraty). Vamos fazer os procedimentos de praxe em prol da manutenção do nosso decreto municipal, a fim de evitar aglomeração”, disse o secretário.