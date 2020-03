Secretário diz que Santa Margarida será inaugurado até o fim de março

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 19:21 horas

Volta Redonda – O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, anunciou que o Hospital Santa Margarida será inaugurado até o final do mês de março. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, na Câmara Municipal, onde o secretário foi a pedido dos vereadores.

Ele está respondendo diversas questões ligadas à área de Saúde.

O antigo Hospital Santa Margarida foi adquirido pela prefeitura, em dezembro de 2017. A previsão é de que no primeiro pavimento da unidade funcionará um Centro de Imagem, com diversos aparelhos, inclusive o de ressonância.

Segundo a prefeitura informou, em novembro do ano passado, no segundo andar ficará a parte administrativa e a Policlínica da Mulher. Já no terceiro andar, o haverá uma Clínica do Servidor, onde o atendimento do funcionário público será centralizado. No quarto andar serão criados 45 novos leitos de retaguarda.