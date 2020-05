Sem medidas de controle, Samuca diz que Volta Redonda poderia ter 25 mil casos da Covid-19

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 08:47 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou na manhã desta terça-feira, dia 26, que foi positivo o encontro com integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no qual foi apresentada uma proposta de flexibilização maior para atividades sociais e comerciais. O encontro com os procuradores ocorreu no fim da tarde de segunda-feira, dia 25.

Segundo o prefeito, dentro da apresentação feita ao MPRJ consta um estudo da Vigilância Epidemiológica do município, no qual há uma estimativa de que Volta Redonda poderia hoje ter 25 mil casos da Covid-19, não fossem as diversas ações de combate à circulação do vírus. Samuca ressaltou ainda que um dos pontos destacados na apresentação foi justamente a parte de monitoramento das pessoas infectadas ou com suspeita de ter a doença. O prefeito afirmou que não há como projetar os casos subnotificados, pois não há no país uma política de testagem em massa, principalmente diante do custo de cada teste.

Samuca afirmou que o Ministério Público ficou com uma cópia da apresentação, que será discutida internamente no órgão. A expectativa do prefeito é que até a próxima quinta-feira saia uma recomendação sobre a aplicação ou não do projeto.



EDUCAÇÃO

O prefeito também defendeu o uso de uma plataforma terceirizada para aplicação de aulas online para alunos da rede municipal de ensino. Segundo Samuca, ajustes ainda estão sendo feitos para que o projeto funcione da maneira esperada. No entanto, ele destacou que um dos entraves ainda é a cultura da aula presencial vigente na rede. Samcua afirmou que a plataforma não é só para parte pedagógica, pois atenderá também a questão de gestão interna da secretaria, entre outras ações possíveis.