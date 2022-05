Semana da Luta Antimanicomial foi encerrada na sexta-feira, dia 20, em Resende

Matéria publicada em 21 de maio de 2022, 13:38 horas

Resende- Aconteceu na sexta-feira, dia 20, em Resende, o encerramento da semana de atividades em prol do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O dia foi recheado de atrações, começando com uma roda de conversa no Parque das Águas.

Já durante a tarde aconteceu o evento de encerramento na Universidade Estácio de Sá com apresentação cultural, palestra de encerramento com o psicólogo e professor Ricardo Sparapan Pena e um coffee break para servir os participantes.

As atividades tiveram o objetivo de promover a reflexão e o respeito pelos direitos das pessoas com algum tipo de sofrimento mental, mostrando que o melhor lugar para elas é, na maioria dos casos, ao lado da família.