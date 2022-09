Senac oferece vagas de emprego para instrutores no Sul fluminense

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 10:41 horas

Interessados podem se candidatar a oportunidades nas áreas de saúde, logística, moda e gestão para atuar em Resende, Volta Redonda, Barra do Piraí e Angra dos Reis

O Senac RJ oferece vagas de emprego para instrutores nas áreas de saúde, logística, moda e gestão. As oportunidades serão distribuídas em diversos municípios como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. Os interessados devem se candidatar pelo site www.vagas.com.br ou pelo canal Trabalhe Conosco, no site do Senac RJ: https://www.rj.senac.br/trabalhe-conosco. As inscrições vão até 26 de setembro.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação técnica teórica, habilitação e avaliação técnica prática. Todos os candidatos deverão comprovar experiência nas áreas pretendidas, especificadas nos links das vagas. Confira a relação por unidade e qualificações necessárias:

Instrutor de Técnico em Enfermagem (1 vaga em Resende) – Graduação completa em Enfermagem. Pós-Graduação completa em Cuidados Intensivos (UTI) Adulto e Neonatal ou Urgência e Emergências ou Enfermagem Obstétrica (Materno Infantil) ou Cirúrgico (CC) e Central de Material Esterilizado (CME);

Instrutor de Costura e Modelagem (1 vaga: Resende) – Ensino médio técnico completo e/ou superior em cursos na área de moda (com foco em costura e modelagem) e experiência profissional em costura e modelagem;

Instrutor de Logística (2 vagas em Barra do Piraí) – Graduação completa em Administração, Logística, Engenharia de Produção, Comércio Exterior, Economia ou áreas afins.

Instrutor de Assistente Administrativo (1 vaga: Angra dos Reis) – Graduação completa em Administração de Empresas, Processos Gerenciais ou áreas afins e experiência profissional em gestão administrativa, tendo ocupado cargos de coordenação, supervisão, gerência administrativa ou afins.

Instrutor de Técnico em Administração / Finanças (1 vaga em Barra do Piraí) – Graduação completa em Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção; Administração, Processos Gerenciais ou áreas afins e experiência profissional na área.

Instrutor de Gestão Administrativa e Marketing (1 vaga: Volta Redonda) – Graduação completa em Administração de Empresas, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação ou áreas afins, e experiência na área de pesquisa de marketing, criação de produtos/serviços, modelagem de negócios e companhas de marketing ou publicitárias ou na gestão administrativa, definindo e gerenciando as atividades de todos os processos necessários.



Serviço:

Vagas de emprego para instrutores Senac RJ

Cadastramento: www.vagas.com.br ou https://www.rj.senac.br/trabalhe-conosco