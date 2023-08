Servidor é suspeito de assinar folha de ponto  259 vezes em SP e Vassouras no mesmo dia

Vassouras – A promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras ajuizou, nesta quarta-feira (16), uma ação por improbidade administrativa contra um ex-funcionário do setor de Emergência da Secretaria de Saúde de Vassouras por suspeita de ter praticado falsidade ideológica em suas folhas de ponto durante os anos de 2015 a 2020.

De acordo com as investigações do Ministério Público do Rio, o servidor, concursado desde 2013, foi aprovado em um concurso para a prefeitura de São Paulo em 2015 e, a partir de sua posse no cargo paulista, não estaria comparecendo para exercer suas funções em Vassouras. A suspeita do MP é de que ele estaria batendo seu ponto de maneira fraudulenta no município.

No bojo do inquérito civil foi apurado que o funcionário teria assinado, pelo menos, 259 vezes seu ponto em dois lugares ao mesmo tempo (Vassouras e São Paulo). Além disso, em pelo menos 65 dias, o suspeito teria deixado o plantão em São Paulo às 8h da manhã e ter assumido às 7h do mesmo dia no plantão de Vassouras, o que comprova, de acordo com a ação, a falsidade ideológica nos registros de ponto do servidor.

A gravidade da situação demandou a intervenção do Ministério Público também por ele ter sido o chefe de mais de 40 pessoas na unidade de Vassouras. Assim, além das sanções da lei de improbidade e o ressarcimento por parte do funcionário de R$ 281.256,60 (valores corrigidos recebidos pelo denunciado durante o período), a ação pretende, ainda, que a prefeitura de Vassouras implemente o ponto eletrônico para os seus servidores.