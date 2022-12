Servidores da Prefeitura de Piraí receberão abono de R$800 - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 14:31 horas

Projeto de lei foi aprovado em regime de urgência pela Câmara de Vereadores

Piraí – O prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, concederá um abono salarial de R$800 aos servidores da prefeitura. O projeto foi aprovado na noite desta terça-feira, 6. O abono será concedido aos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas do Poder Executivo e conselheiros tutelares. O pagamento será feito no próximo dia 16.

Dr. Ricardo Passos afirmou que, mesmo com todas as adversidades e ainda com uma pandemia que assola todo o País, o governo não vem medindo esforços para aumentar a arrecadação, o verdadeiro problema a ser enfrentado para resolver questões de agora e para o futuro do município e também para a carreira dos servidores.

“Esse esforço se deve, em muito, à colaboração dos nossos servidores públicos, que têm se desdobrado para ajudar nossa comunidade no dia a dia. Portanto, nada mais justo que possamos gratificá-los, das diversas formas possíveis, respeitados os ditames da Lei e a responsabilidade no trato com a coisa pública”, frisou o prefeito.

Acompanhado da secretária de Fazenda, Rosane Passos, e do gerente de Recursos Humanos Robson Galhano, o prefeito falou do esforço que foi feito para beneficiar os colaboradores.

“Depois de muito estudo de pessoal e financeiro, conseguimos chegar a um consenso. É uma alegria muito grande para a gente poder oferecer esse abono. O ex-prefeito Tutuca já tinha dado 400 reais março e 400 reais em junho, e agora, com mais esses 800 reais, vamos chegar a 1.600 reais, ou seja, um décimo quarto salário para os servidores. Que todos façam bom proveito desse dinheiro. Quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal e um Ao Novo de muita alegria e paz”, disse o chefe do Executivo.

Por fim, o prefeito ressaltou ainda a parceria e a sensibilidade da Câmara de Vereadores. “Quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação do nosso projeto e por entender a importância que todos os servidores têm para a nossa cidade”, finalizou Dr. Ricardo.