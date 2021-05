Sicomércio-VR distribui 250 cestas do ´Mesa Brasil´

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 11:18 horas

Volta Redonda – O Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda) recebeu duas toneladas de alimentos do projeto Mesa Brasil Sesc-RJ, dividas em 250 cestas de produtos de hortifrutigranjeiros, que foram distribuídas para seis entidades sem fins lucrativos de Volta Redonda, que prestam assistência a várias famílias em situação de vulnerabilidade.

A cesta contém frutas, verduras e legumes de propriedades rurais, que fornecem excedentes, que estejam em perfeito estado e tenham preservados seus altos valores nutritivos, mas com pouco valor comercial. O Mesa Brasil então repassa às entidades parceiras que, por sua vez, distribuem às instituições e projetos sócioassistenciais das respectivas cidades.

O presidente do Sicomércio-VR, Jeronimo dos Santos, elogiou o projeto e afirmou que neste momento delicado gerado pela pandemia, que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, a ajuda ao próximo se torna ainda mais necessária. “Ficamos feliz em poder ser essa ponte que possibilita a alimentação de muitas famílias na nossa cidade. O Mesa Brasil Sesc do Rio de Janeiro vem fazendo um trabalho maravilhoso e estamos contentes e orgulhosos de poder fazer parte dessa rede de solidariedade”, completou.

Uma das entidades beneficiadas foi a Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos). O presidente da instituição, Rodolfo Levenhagen, falou sobre como a doação é importante para ajudar as pessoas atendidas. “Os alimentos recebidos pela campanha são fundamentais para as famílias de pessoas com deficiência que passam por diversas violações de direito, como a insegurança alimentar. Dificuldades financeiras, potencializadas pela pandemia, agravam esse cenário. Essas famílias buscam a Apadefi para serviços de saúde, sócioassistenciais e de educação especializada. A Apadefi assiste dezenas de famílias por mês com cestas básicas, o que é possível através de iniciativas como o Mesa Brasil”, afirmou.

Volta Redonda foi a segunda cidade da região a receber os alimentos, a primeira foi Miguel Pereira. Só na região, serão distribuídas 14 toneladas de alimentos pelo projeto Mesa Brasil Sesc, em sete cidades, visando fazer frente à situação delicada que o país vive com a a crise econômica e de saúde provocada pela pandemia da Covid-19, que vem causando perdas de empregos desde o ano passado.

“Além da queda nas doações recebidas por ONGs e outras entidades, há um crescimento no número de pessoas que perderam suas fontes de renda por conta do recrudescimento da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas adotadas para conter a propagação do vírus. O Sistema Fecomércio-RJ, por meio do programa Mesa Brasil Sesc RJ, tem o compromisso de ajudar essas pessoas, muitas delas trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-RJ, Antônio Queiroz Júnior.

ENTIDADES QUE FORAM BENEFICIADAS EM VOLTA REDONDA

Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos)

Casa da Criança e do Adolescente

Casa da Amizade

Grupo da Vida

Lar dos Velhinhos

Centro Espírita André Luiz

Saiba mais sobre o Mesa Brasil Sesc RJ

O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais. Só em 2020, o programa distribuiu 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado.