Sider Shopping é destaque no GRI Awards 2024

Volta Redonda | São Paulo – O Sider Shopping, administrado pela AD Shopping, destacou-se na categoria Melhor Projeto Retrofit com o projeto de revitalização de mall e fachada, na premiação do GRI Awards 2024, conquistando a segunda posição. A iniciativa reconhece o impacto positivo e a inovação nos projetos que modernizam e revalorizam empreendimentos imobiliários, mantendo sua relevância e atratividade no mercado. O evento, realizado em um jantar exclusivo na Casa Bisutti, em São Paulo, reuniu os principais players do setor e membros do GRI Club Real Estate Brazil, celebrando as empresas e projetos mais notáveis do ano em 12 categorias.

A premiação contou com mais de 15 mil votos e 229 indicações, sendo os vencedores avaliados por um rigoroso processo de auditoria conduzido pela Grant Thornton, reforçando a credibilidade e a seriedade do reconhecimento. Para o Sider Shopping, a premiação representa o resultado de um trabalho dedicado e alinhado às tendências e necessidades do público e dos lojistas.

Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, expressou sua gratidão: “Esse reconhecimento é uma honra e um reflexo do nosso compromisso em oferecer sempre o melhor para nossos clientes e parceiros. A modernização do nosso mall e fachada foi pensada para atender às expectativas dos nossos consumidores e proporcionar uma experiência única, moderna e sustentável.”

O GRI Awards é uma iniciativa do GRI Club, que reúne líderes do mercado imobiliário para discutir tendências, compartilhar experiências e destacar projetos inovadores que promovem impacto positivo nas comunidades.

O reconhecimento do Sider Shopping no GRI Awards reafirma seu papel como referência no interior do Rio de Janeiro e reflete sua visão de futuro, voltada para a inovação e excelência em serviços. Mais do que um espaço de compras, o Sider Shopping segue sendo um centro de convivência e transformação para Volta Redonda e região Sul Fluminense.