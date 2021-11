Simulado de Evacuação de Área de Risco acontece neste sábado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 15:01 horas

Angra dos Reis – Como parte da programação da Semana Estadual de Redução de Riscos e Desastres, a prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, realiza neste sábado (27) um Simulado de Evacuação de Área de Risco.

Neste dia, as 20 sirenes do município, que atendem a 26 bairros, também serão testadas. Os equipamentos estão nas seguintes localidades: Morros do Abel, Caixa D’Água, Carmo e Glória, Balneário, Sapinhatubas I e III, Monte Castelo, Marinas, Camorim e Camorim Pequeno (2), Lambicada, Monsuaba, Cantagalo, Belém, Gamboa do Belém, Santa Rita do Bracuí, Frade e Sertãozinho do Frade.

A ação envolverá os moradores dos morros do Abel e da Carioca, na região central da cidade. O ponto alto da atividade será às 10h03, quando ocorrerá um toque de mobilização para que a população se desloque para o ponto de apoio, que será montado na Escola Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos.

A atividade começa às 9h50, com o primeiro toque de manutenção das sirenes do município. O segundo toque ocorrerá logo após, às 10h. Às 10h03 será realizada a mobilização dos moradores no simulado e, às 10h40, haverá o toque de desmobilização e encerramento das atividades, com lanche e sorteio de camisas para os participantes.

– Nesta quinta e sexta-feira, nossos agentes estarão com carros de som, no Abel e na Carioca, informando e convidando os moradores para o simulado. A participação da população é fundamental para o sucesso desta ação – explicou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães.