Sistema ‘pare e siga’ é essencial para melhorar Rio-Santos, diz CCR-RioSP - Diário do Vale

Rodovia terá R$ 4 bi em investimentos e sistema automatizado de pedágio

Angra dos Reis – A presidente da CCR RioSP, Carla Fornasaro, informou, durante a apresentação do conjunto de melhorias e obras integrantes da concessão da Rio-Santos, que a rodovia receberá R$ 4 bilhões em obras e melhorias. O principal questionamento da reunião foi sobre o sistema de pare e siga, que vem causando alguns transtornos para a população. Perguntada sobre o assunto pelo presidente do Sicomércio Angra e vice-presidente da Fecomércio, Essiomar Gomes, Carla foi taxativa ao afirmar que ele vai continuar até o fim deste mês, quando, por questão contratual e sob a ameaça de uma multa vultosa, a empresa deve entregar todo o recapeamento do trecho sob concessão.

– O pare e siga também nos preocupa. Estamos trabalhando para causar o menor transtorno possível, mas não se pode fazer a omelete sem quebrar os ovos. Nossas equipes estão trabalhando com afinco – afirmou Carla Fornasaro, se desculpando e pedindo um pouco mais de paciência à população.

Essiomar afirmou que a presidente esclareceu as dúvidas dos empresários.

– Nossa reunião foi ótima, as dúvidas foram tiradas. Nós estávamos sendo questionados pelos comerciantes e fizemos contato com o nosso presidente Antônio Florêncio de Queiroz, que marcou essa reunião com empresários e comerciantes da região Costa Verde. É disso que precisamos, essa clareza, essa transparência – frisou Essiomar Gomes.

Obras

Questionada sobre a possibilidade de as obras serem realizadas no período noturno, a representante da concessionária explicou que isso não é possível por causa do risco que ofereceria aos trabalhadores, já que a Rio-Santos é uma rodovia simples e as condições de visualização não seriam muito boas. “Não é má vontade, é uma questão de responsabilidade”, destacou.

Para o período do Carnaval, quando a região recebe um fluxo grande de visitantes, a CCR prometeu que tentará implementar uma programação de trabalho diferenciada, de forma a melhorar a circulação na região.

A presidente explicou ainda que foram identificados 450 pontos no trecho sob concessão que necessitam de obras de contenção. Algumas dessas intervenções já foram iniciadas é isso também vem causando retenções no trânsito.

Pedágio

A estrada terá o sistema de cobrança de pedágio Free Flow, que permite o tráfego livre de veículos, por se tratar de uma estrada por onde trafegam cargas perigosas em função das usinas nucleares de Angra e por ser uma rodovia turística. Além disso, o sistema beneficia os motoristas que usam a rodovia com frequência. Segundo os representantes da CCR, eles terão descontos que podem chegar a 70% da tarifa de pedágio. A cobrança não existirá para deslocamentos dentro de Angra dos Reis. Só pagará pedágio quem for, no mínimo, a Paraty ou Mangaratiba.

Chuvas

O presidente do Sicomércio de Angra dos Reis e Região e vice-presidente da Fecomércio RJ, Essiomar Gomes, lembrou da atuação da CCR RioSP durante as chuvas de abril de 2022, que provocaram 450 pontos de intervenção no município.

— É a construção de uma parceria. Esse é o nosso objetivo, o objetivo do nosso presidente Antonio Queiroz, construir boas parcerias. Essa reunião com a CCR RioSP é um bom exemplo disso. Existia um questionamento dos moradores sobre a concessão. Aqui as pessoas tiveram oportunidade de tirar suas dúvidas — destacou o empresário.

Entre as principais, destacam-se as que ocorrem nos primeiros sete anos, como os 82 Km de duplicação da via entre Mangaratiba e Angra dos Reis,, faixas adicionais unilaterais em 33 Km da construção de 88 retornos e trevos, além de várias bases de apoio da CCR RioSP, a implantação de 37 passarelas, a sinalização horizontal, a manutenção da pavimentação e a duplicação de dois túneis em Mangaratiba, que promete acabar com os históricos engarrafamentos da região nos feriados e fins de semana.

Presenças

Participaram da apresentação o presidente do Sicomércio de Angra e Região e vice-presidente da Fecomércio RJ, Essiomar Gomes; os assessores da Presidência da Fecomércio RJ Luiz Velloso e Delmo Pinho; o prefeito de Angra, Fernando Jordão; a presidente da CCR RioSP, Carla Fornasaro, sua diretoria e seu corpo técnico que atua em rodovias; os secretários municipais de Governo, de Desenvolvimento, de Turismo, de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e de Comunicação; o diretor da ABIH-RJ, Alexandre Moraes; vereadores, empresários e lideranças comunitárias locais.