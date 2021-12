SMAC e iniciativa privada garantem mais de 100 empregos formais em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2021, 17:31 horas

Convênio captou currículos através de dez Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e encaminhou candidatos para entrevistas

Volta Redonda – A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), firmou uma parceria com a Nacional RH, para possibilitar o preenchimento de vagas de emprego formais oferecidas pela empresa. Os currículos foram captados em dez unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Das 520 pessoas selecionadas e aprovadas em todas as etapas, 120 conseguiram colocação no mercado de trabalho.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, recebeu das mãos da gerência da empresa, o resultado positivo da ação. “O gerente da Nacional RH nos procurou em setembro, com a necessidade urgente de mão de obra, para vagas de emprego temporário. Foi então que tive a ideia de abrir os CRAS, como porta de entrada, para que a população tivesse maior oportunidade de se cadastrar e concorrer a uma das vagas ofertadas”, revelou Munir.

A empresa admitiu pessoas que estão ocupando cargos importantes, como o de liderança de equipe e também funções de auxiliar de limpeza industrial, ajudante de mecânica, mecânico, soldador e soldador MIG.

Segundo a Diretora do Departamento de Proteção Básica e responsável pelo projeto, Rosane Marques de Carvalho, a Branca, neste momento de pandemia, ter empresas que estão dispostas a empregar e ainda oportunizar nossos usuários da assistência, é motivo de muita alegria.

“Estamos vivendo um momento muito difícil de crise, por conta da pandemia de Covid-19. Muitas famílias perderam sua independência financeira. Uma empresa, que vem oferecer emprego, num período em que o desemprego está tão em alta, é motivo de muita alegria. Só tenho a agradecer a Nacional RH e ao Munir, por ter tido a ideia de levar esse projeto aos CRAS, e oportunizar nossos usuários, em especial ao nosso público prioritário, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social”, concluiu.