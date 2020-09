Sobe para três, número de internos do Degase capturados, em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 15:31 horas

Volta Redonda- Policiais militares capturaram na tarde desta sexta-feira, dia 04, mais dois dos quatro internos que fugiram do Degase, na noite do dia anterior, em Volta Redonda. A dupla foi localizada e apreendida, na Rodovia dos Metalúrgicos, perto do bairro Vila Rica.

Os PMs já tinham apreendido mais cedo, outro foragido, que caminhava às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo ao trevo que de acesso a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços.

Outro interno continua foragido. Eles fizerem um buraco na parede e escaparam pulando o muro da unidade Cense Irmã Asunción De la Gándara Ustara, que fica no bairro Roma, em Volta Redonda.

Nota do Degase

Em nota, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) confirmou que três dos quatro adolescentes estão de volta a unidade. Eles estavam escondidos no mesmo bairro da unidade, o Roma, e foram encontrados por policiais militares e agentes do Degase que acompanhavam a ação.

Ainda em nota, o Degase disse que eles foram levados inicialmente à 93ª DP (Volta Redonda) para registro de ocorrência de ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público. As buscas ao quarto foragido continuam.

Na noite da evasão, um deles pediu para ser atendido na enfermaria e, ao retornar, os quatro conseguiram abrir um buraco na parede e escaparam pulando o muro. Um servidor torceu o pé ao tentar impedir a fuga, mas já se encontra bem, segundo a nota do Degase.