Steinbruch avalia diariamente abafamento do alto-forno 2 da CSN

Volta Redonda – O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, afirmou que a situação operacional do alto-forno nº 2 da Usina Presidente Vargas será analisada diariamente para definir sobre o andamento dos procedimntos de abafamento e parada do equipamento. A notícia foi confirmada pelo DIÁRIO DO VALE junto a engenheiros do setor de produção da usina na semana passada. O presidente afirmou que avaliará a produção do mercado e a liquidez sobre os compromissos financeiros. Da mesma maneira, Benjamin Steinbruch deixou transparecer que a decisão de parar o forno só não foi executada ainda por questões sociais diante da pandemia do coronavírus, uma vez que quase duas mil pessoas poderiam ser demitidas.

– Respeitamos a pandemia que se instalou no mundo e brasil. ressaltamos as dificuldades saúde e economia, mas temos de passar por isso da melhor maneira possível – disse Steinbruch, nos comentários feitos logo após a apresentação do resultado financeiro do grupo CSN.

O presidente da CSN fez uma avaliação mais otimista dos cenários de cimento, mineração e aços longos. No entanto, admitiu uma queda acentuada nos negócios envolvendo aços planos.

– O mercado (aços planos) aí sim teve queda maior, principalmente com a indústria automobilística. Tivemos, ainda sim, um primeiro trimestre bom, mas temos a possibilidade de trabalhar no segundo trimestre com 60% da entrega. Não sabemos ainda com relação à produção como será. Está em discussão a eventual parada do “forno 2”, que vai ser continuadamente discutida no dia a dia, dentro das perspectivas de colocação desta produção. Os estoques subiram e estamos de olho nisso. O capital de giro investido é muito significativo. Temos de preservar a liquidez. É um olho na produção do mercado e outro na liquidez, nos compromissos financeiros – disse.

Benjamin Steinbruch reforçou que o aspecto social também está sendo levado em consideração. “Consideramos todas as questões sociais e por isso não tomamos ainda a decisão (de abafar o forno). Quando a fizer, nós teremos de contemplar todas as possibilidades para minimizar questões sociais desta eventual parada, assim como questões políticas de onde estamos trabalhando. Estamos tentando suportar nossos funcionários nas regiões onde atuamos – ressaltou.

O presidente da CSN afirmou ainda que o fato do alto-forno 3 ter sido reformado recentemente seria um facilitador para a usina segurar a produção mesmo diante da parada do forno 2. Steinbruch destacou que o custo operacional do alto-forno 3 é mais barato e daria conta do recado neste momento, diante do cenário atual do mercado.