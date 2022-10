Sul Fluminense mantém crescimento de empregos com carteira assinada

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 16:25 horas

Angra dos Reis é a cidade com melhor saldo entre admissões e desligamentos, segundo o Caged

Sul Fluminense – O Ministério do Trabalho divulgou nesta quarta (26) os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que mostraram aumento do número de empregos formais em todos os municípios da região, quando são considerados os resultados acumulados dos últimos doze meses. Esse intervalo mais abrangente tende a refletir melhor a situação de cada município, já que variações sazonais, como contratação e dispensa de empregados temporários, são absorvidas pela estatística.

Angra dos Reis é a cidade que mais ampliou o número de empregos formais, com saldo de 3.488 de outubro de 2021 a setembro de 2022. Seguem-se: Volta Redonda (2.408), Resende (1.389), Barra Mansa (1.289), Piraí (667), Paraty (541), Barra do Piraí (455), Porto Real (348), Pinheiral (231), Quatis (54), Rio Claro (43) e Itatiaia (01).

Parte do crescimento na empregabilidade em Angra dos Reis se deve às atividades na área de construção naval, que tiveram uma retomada recente.

Quando se comparam os números acumulados desde o início de 2022, a sequência é: Angra dos Reis (2.912), Volta Redonda (1.797), Barra Mansa (1.181), Resende (1.061), Piraí (527), Porto Real (489), Barra do Piraí (299), Pinheiral (162), Paraty (118), Quatis (79), Rio Claro (-11) e Itatiaia (-156).

Os dados de Rio Claro e Itatiaia mostram que, nas duas cidades, o saldo positivo de empregos em doze meses se deve a resultados dos últimos meses de 2021.

Quando são analisados os dados referentes ao m~es de setembro, Angra dos Reis continua com o maior saldo (480), seguida por Porto Real (278), Volta Redonda (233), Resende (202), Piraí (171), Barra do Piraí (65), Itatiaia (46), Rio Claro (45), Pinheiral (11), Barra Mansa (-4), Paraty (-4) e Quatis (-8).

Dados mensais costumam variar muito, principalmente nos municípios menos populosos, porque a abertura ou fechamento de um estabelecimento pode causar grandes mudanças.