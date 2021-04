Sul Fluminense sai da bandeira roxa para risco de Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 19:42 horas

Na 25ª edição do documento, quatro regiões do estado apresentam melhora nos parâmetros epidemiológicos

Rio – A 25ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia se encontra em risco muito alto (roxo) no Estado do Rio de Janeiro. A região do Médio Paraíba (que abrange Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda), saiu da bandeira roxa para a vermelha, assim como Centro-Sul, Norte e Baixada Litorânea. Isso aponta para uma melhora nos parâmetros epidemiológicos. As regiões da Baía da Ilha Grande (que abrange Angra dos Reis e Paraty), Noroeste e Metropolitana II seguem com bandeira vermelha (risco alto). Já as regiões Serrana e Metropolitana I estão classificadas com bandeira roxa (risco muito alto. A análise compara a semana epidemiológica 12 (21 a 27 de março) com a 10 (7 a 13 março) de 2021.

O estado apresentou aumento de 44% no número de óbitos e de 7% nos casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação do período analisado. As taxas de ocupação de leitos SUS no estado, nesta sexta-feira, dia 09, estão em 90% para leitos de UTI e em 75% para leitos de enfermaria.

Cada bandeira representa um nível de risco: roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Distribuição de vacinas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira a 12ª entrega de vacinas contra Covid-19 aos 92 municípios do estado. Foram distribuídas 431.500 doses, sendo 195.400 de CoronaVac e 236.500 de Oxford/Astrazeneca.

Kit intubação

Também nesta sexta-feira, a SES realizou uma nova entrega de medicamentos do chamado “kit intubação” a 74 unidades de saúde de todo o estado que atendem pacientes em tratamento de Covid-19. Entre os itens distribuídos, estão: atracúrio, propofol e morfina, medicações fundamentais para o tratamento de pacientes internados em estado grave em UTI. Em reunião com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio e Defensoria Pública do Estado e da União, a SES informou que está entregando todo o estoque de medicação do “kit intubação” aos municípios e hospitais.