Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 17:21 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse nesta quinta-feira, dia 10, que vai indiciar o homem de 60 anos, preso no dia anterior, por tentativa de homicídio. O policial disse que o suspeito atirou na vítima de 37 anos, após discutirem por causa de comida no Centro Pop (órgão da prefeitura que acolhe pessoas em situação de rua), na Rua Paulo Marçal, no bairro Aterrado, onde estavam abrigados.

– Após a discussão, o suspeito atirou na vítima próximo ao Centro Pop e fugiu em seguida. Na quarta-feira, ele foi preso com o revólver que usou na tentativa de homicídio, na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao mercado municipal, no Centro de Volta Redonda. Ele disse que preferiu atirar e não partir para uma luta corporal, porque a vítima era mais forte do que ele – disse o delegado.

A arma ficou apreendida e será periciada.