Suspeito de feminicídio é preso após se envolver em acidente em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 12:35 horas

Angra dos Reis – Um homem, suspeito de matar a companheira nessa quinta-feira (02) em Campo Grande, foi preso por policiais militares e civis, na manhã desta sexta-feira (03), ao dar entrada no Hospital Geral da Japuíba após se envolver em um acidente na Rodovia Rio-Santos, na altura do km 463, próximo ao bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

O acidente aconteceu no mesmo dia do crime, porém, a prisão foi feita nesta sexta-feira. De acordo com policiais civis, o suspeito chegou à unidade sem identificação e não deu detalhes sobre o ocorrido.

De acordo com o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson Almeida, policiais civis identificaram o suspeito através dos documentos do veículo que ele utilizava no momento do acidente, registrado com o nome da vítima. Após identificação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que está sob custódia e será levado para a 166ª DP assim que receber alta.

O acidente envolveu três carros. Os feridos, duas crianças, três homens e três mulheres, foram encaminhados ao Hospital Geral da Japuíba. Sete pessoas continuam internadas, incluindo o suspeito. Uma das crianças, de 2 anos, recebeu alta.

Crime

Thayane Nunes da Silva, companheira do suspeito, foi encontrada morta em seu apartamento na quinta-feira (02). O crime teria acontecido em um dos quartos do imóvel após uma briga do casal.