Suspeito de homicídio em Barra Mansa é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 16:01 horas

Volta Redonda – Um homem conhecido como “Cabeça” ou “Zica” foi preso nesta quarta-feira, dia 1, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. O homem estava com um revólver e munições.

A polícia militar recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade. Um cerco foi montado no local e o suspeito foi detido com a arma. Na delegacia, os policiais descobriram que o preso é também suspeito de ter cometido um assassinato no bairro Colônia, em Barra Mansa, no fim do ano passado.