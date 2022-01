Suspeito de trocar tiros com PMs é preso com pistola em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2022, 14:33 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi preso, na sexta-feira, suspeito de porte ilegal de arma. Na sua casa no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, policiais militares apreenderam uma pistola de calibre 380, um carregador de pistola e dez munições.

Os agentes, além da informação de que o jovem guardava arma em casa, eles receberam a denúncia de que o suspeito era gerente do tráfico de trocas e que chegou a trocar, anteriormente, tiros com policiais.

Ele e a pistola foram levados para a Delegacia de Barra Mansa.