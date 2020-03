Suspeitos ameaçam casal para esconder drogas da polícia

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 07:13 horas

Volta Redonda – Quatro homens foram presos nesta quinta-feira, dia 19, por suspeita de tráfico de drogas. O quarteto foi detido em uma casa no bairro Jardim Belmonte, na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda.

A Polícia Militar recebeu denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas no bairro e foi ao local. Inicialmente, os PMs montaram uma campana e conseguiram identificar os envolvidos na venda de drogas.

Um cerco foi preparado e sem ter para onde fugir os suspeitos entraram em uma casa. No local, ameaçaram os donos do imóvel para poderem esconder as drogas.

A PM cercou a casa e explicou que todos os suspeitos envolvidos na venda de drogas já estavam identificados. Houve tentativa de fuga e como o terreno era acidentado os suspeitos acabaram sofrendo escoriações.

O casal ameaçado foi libertado e os quatro detidos ainda receberam atendimento médico antes de seguirem para a delegacia. A operação foi comandada pelo Capitão Videira, da segunda companhia do 28 batalhão.