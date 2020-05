Suspeitos de ataque a policiais são detidos em Itatiaia

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 08:51 horas

Itatiaia – A Polícia Militar deteve dois suspeitos de terem atacado uma equipe policial no bairro Vila Martins, em Itatiaia, na noite desta quarta-feira, dia 20. Os policiais trocaram tiros com os bandidos, que fugiram por uma área de mata, mas um deles foi alcançado logo em seguida. Outro foi detido instantes depois, após denúncias da população. Duas armas foram apreendidas: uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38.

Os PMs foram ao local para averiguar denúncias de que bandidos estavam fazendo disparos com armas de fogo na rua, amedrontando os moradores do bairro, para afugentar possíveis integrantes de um bando rival. Ao chegarem de carro ao bairro, os policiais foram atacados e revidaram, dando início a um confronto. Os dois bandidos fugiram para a área de mata, mas um deles acabou detido com uma espingarda e um revólver.

Os policiais foram para a delegacia, mas receberam denúncias sobre a presença de outros integrantes do bando escondidos em uma área especificada nas informações. Com isso, os PMs conseguiram deter outro suspeito de ter participado do ataque, que seria menor de idade. Na delegacia, todos foram reconhecidos como integrantes de uma facção criminosa e ficaram detidos.