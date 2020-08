Suspeitos de estelionato são detidos em Itatiaia

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 09:12 horas

Itatiaia – Dois homens, com 36 e 43 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, nesta sexta-feira (15), por suspeita de estelionato. A dupla, que estava em uma caminhonete Fiat/Toro, cor branca, foi parada durante uma ronda de policiamento ostensivo quando passava pelo km 326 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia.

Em revista ao interior do veículo, os agentes encontraram diversos cartões bancários com nomes diferentes, que os dois suspeitos não souberam explicar a origem. Para piorar, também não conseguiram explicar a razão dos cartões estarem no veículo.

Perguntados, eles alegaram apenas q haviam saído de São Paulo na noite anterior, dia 13, de ônibus, chegando ao Rio de Janeiro na madrugada. Nesta versão, eles pegaram o veículo na locadora para levá-lo até São Paulo e entregá-lo a um desconhecido, em local a ser combinado quando chegassem.

Devido aos fatos e inconsistências nas respostas, os dois foram detidos por suspeita de estelionato e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, onde o caso foi analisado pelo o delegado, que apreendeu o veículo e os cartões bancários para investigação.