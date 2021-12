Suspeitos de roubo em Paraíba do Sul são transferidos para presídio

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2021, 08:59 horas

Paraíba do Sul – Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul) transferiram, nessa sexta-feira, dia 10, três homens que foram presos, no dia anterior, em uma ação conjunta com o 38º Batalhão da Polícia Militar. O trio é suspeito de participar de um roubo a um estabelecimento comercial, no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, no último sábado (04).

Dois dos presos foram capturados em casa, na cidade de Três Rios. O terceiro suspeito foi capturado em outra residência. Na ação, os agentes apreenderam um revólver, um simulacro de escopeta calibre 12 e R$ 1,3 mil.

Segundo os policiais, o trio roubou cerca de R$ 28 mil do estabelecimento comercial, quantia que serviria para o pagamento de funcionários. No dia do assalto, eles deixaram as vítimas com as mãos amarradas durante todo o ato.

Agentes da delegacia, durante investigação, descobriram que a rotina do estabelecimento foi passada aos bandidos por um dos funcionários, que trabalhava há 25 anos de empresa. Um dos suspeitos, que já possuía diversas anotações criminais, era tio do informante.