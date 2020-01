Tarifa Zero vai levar visitantes para o zoo aos domingos

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 16:17 horas

Volta Redonda- A população terá acesso ao Tarifa Comercial Zero aos domingo para o Zoológico Municipal. A prefeitura lança neste fim de semana o “CityZoo”, mais uma ação do programa “Orgulho de Volta”. O projeto prevê sete viagens, de hora em hora, com saída do bairro Retiro, entre 9h e 15h.

O trajeto parte do ponto do Tarifa Comercial Zero, no bairro Retiro; passa pelo ponto ao lado da sede da prefeitura, no Aterrado; segue para a Vila Santa Cecília, ponto atrás do antigo Escritório Central da CSN; e completa o percurso até o Zoológico Municipal pela Rua 21. O ônibus vai permanecer por dez minutos em frente ao zoo e fará o retorno com os passageiros. Os horários de saída do bairro Retiro são: 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

A cerimônia oficial de lançamento do projeto será neste domingo (02), às 11h, no ponto do Tarifa Zero, na Vila Santa Cecília, atrás do antigo Escritório Central da CSN. Na ocasião, também será anunciada a instalação dos abrigos nos pontos de ônibus do Tarifa Zero, que começa no início da próxima semana.

Praça

Também no fim semana neste sábado (01), às 11h, o programa “Orgulho de Volta” entrega aos moradores do bairro Santa Cruz a Praça Leandro Thomé Damaciano, na Rua Celino de Souza Barud, totalmente reformada. A área de esporte e lazer conta com campo de grama sintética, parquinho infantil e mesas para jogos de tabuleiros.