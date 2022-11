Taxa de ocupação deve chegar a 85% em Angra no feriadão - Diário do Vale

Taxa de ocupação deve chegar a 85% em Angra no feriadão

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 10:34 horas

Angra dos Reis – Após vários feriados no meio de semana, Angra dos Reis se prepara para o feriadão prolongado, que já está animando o setor turístico. O feriado será na próxima terça-feira, 15 de novembro, Dia da Proclamação da República.

Segundo a TurisAngra, a taxa de ocupação nos meios de hospedagem deve chegar a 85%. A maioria dos turistas virá da capital, além de São Paulo e Minas Gerais, para curtir o paraíso com 365 ilhas.

A fundação já está preparando uma série de ações, como blitzes nas estradas para a fiscalização de ônibus irregulares, ronda pelas ilhas e praias para coibir o uso de churrasqueiras, por exemplo, e uma equipe multidisciplinar para atuar na Estação Santa Luzia, que espera grande fluxo de turistas embarcando para as ilhas, além dos passageiros do navio transatlântico que chegará à cidade no domingo, dia 13.

O MSC Fantasia ficará fundeado próximo ao centro, das 9h às 19h, trazendo mais de 3 mil turistas para a cidade. Este será o segundo navio da temporada, que baterá recorde, com 70 navios parando no continente e na Ilha Grande até abril de 2023.

– A expectativa é muito boa para o trade. Estamos trabalhando para que nosso turismo seja legal, com ordenamento, sendo bom para o visitante e para o empresário. Solicitamos aos turistas que comprem passeios e serviços apenas de empresas legalizadas, assim como a utilização das embarcações, que devem possuir o selo de ide