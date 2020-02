Terceiro alerta da Defesa Civil em menos de 24 horas para Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 18:31 horas

Volta Redonda- A Defesa Civil de Volta Redonda divulgou o terceiro alerta em menos de 24 horas, via SMS, alertando os moradores para a forte chuva prevista para o início da noite desta terça-feira (04). A previsão é que chova de 20 a 30 mm de água.

As famílias que moram em áreas de risco de deslizamento devem sair do local e procurar abrigo em pontos seguros. Qualquer chamado de urgência deve ser feito através do 199, telefone da Defesa Civil.