Terceiro suspeito de assalto é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 09:54 horas

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por roubo, prisão ocorreu no bairro Vila Maria

Barra Mansa- Um homem, de 21 anos, suspeito de praticar assaltos, foi preso na sexta-feira (28), no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo. A PM informou que o homem é suspeito de cometer assaltos em Barra Mansa e na região. Ele foi encaminhado a 90ª DP (Barra Mansa).

Com o cumprimento desse mandado de prisão, subiu para três o número de presos, que são suspeitos de praticar assaltos em Barra Mansa. Ainda nesta sexta-feira, outro suspeito, de 31 anos, que também estava foragido da Justiça, foi preso, no bairro Monte Cristo. Ele foi flagrado por câmeras de segurança praticando os delitos no município, segundo a Polícia Militar.

Já na quinta-feira (27), um jovem, de 18 anos, foi preso, na Ponte Mauá, que liga os bairros Saudade e Vila Nova. Um segundo comparsa conseguiu escapar, pulando dentro do Rio Paraíba do Sul.