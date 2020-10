Trabalho educacional desenvolvido pelo Mep é apresentado em seminário internacional

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 11:44 horas

Volta Redonda- Atuando a mais de vinte anos em nossa região seja através de ações políticas, direitos humanos, meio ambiente e, em especial, educação, o trabalho desenvolvido pelo Mep(movimento Ética na Política), acabou despertando o interesses de acadêmicos de outras regiões. O resultado positivo deste interesse foi o surgimento de importantes estudos de monografias de conclusão de cursos, dissertações de mestrado, artigos científicos e referentes matérias em jornais sobre suas experiências.

A mais recente novidade foi a aprovação da experiência do Pré-vestibular Cidadão (PVC), programa do Movimento, criado para contribuir com a formação acadêmica e cidadã, que terá trabalho a ser apresentado no congresso da UNIVAP(Universidade do Vale do Paraíba), em São José dos Campos, São Paulo, cf. http://www.inicepg.univap.br/home.

O estudo será apresentado de forma online, no dia 22/10, com o título “Pré-vestibular Cidadão em Volta Redonda: entre a escuta e o ‘educar com’ em tempo de pandemia”.

Segundo Marcele Lopes, coautora do trabalho, o relato descreve a experiência diferenciada em dois semestres letivos da ‘Escola MEP’ com cerca de 100 alunos e êxito, principalmente, no que se refere à atuação dos educadores no espaço comunitário em que atuam, pautando a atividade voluntariada de diversos profissionais da educação na escuta e no ‘educar com’, uma proposta de educação partilhada e participativa, na linha dos fundamentos de Paulo Freire.

Além de Marcele Lopes, que é mestre em educação, o trabalho foi elaborado juntamente com Davi de Souza Paulino, Pedro Paulo Vidal, ex-alunos do Mep, Karina Avelar da Silva, assistente social e Nirlene Tepedino Pirassol, pedagoga e conselheira do Mep, todos atuantes como educadores voluntários no Mep.

“Sem dúvida, ao completar 20 ininterruptos anos de oferta de ensino popular, o pré-vestibular cidadão(PVC), na limitação da Pandemia da Covid-19, desafiado, vem construindo novo modo de educar a partir da escuta e do diálogo que envolve alunos e professores, um marco na atuação popular do Mep diante do cenário tão incerto para educadores e educandos”, comentou Nirlene Tepedino.

O secretário geral do Mep, José Maria da Silva, Zezinho, agradeceu o à equipe que organizou o trabalho e também aos 20 professores que em sala de aula e em reuniões online ofereceram dados e relatos de experiências que possibilitaram a organização do singular trabalho acadêmico.