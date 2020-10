Tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida será substituída por carreata

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 18:37 horas

Em sua 60ª edição, o evento que sempre acontece no dia 12 de outubro não terá o trajeto feito no Rio Paraíba do Sul

Barra Mansa– A missão de emocionar os fiéis e devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, por meio da procissão fluvial no Rio Paraíba do Sul, que tradicionalmente acontece em Barra Mansa, no dia 12 de outubro. Este ano terá que ser substituída por uma carreata em homenagem a santa. Completando sua 60ª edição, o evento que sempre foi organizado pela família Baião, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa e da Paróquia São Sebastião precisou sofrer alterações em sua programação devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o comerciante Rogério Baião, que é um dos organizadores e neto de um dos idealizadores da procissão, em recente reunião na Secretaria Municipal de Cultura foi decido, em consenso, que a carreata seria a melhor alternativa para homenagear a padroeira, evitando assim as aglomerações de fiéis.

– Neste ano estamos com uma programação bem diferente do habitual. Ao longo desses 60 anos em que a procissão é realizada essa é primeira vez que não teremos o trajeto no rio e nas ruas com a presença dos fiéis. Entramos no acordo de fazermos apenas uma carreata com carro de som, grupo de louvor e a imagem de Nossa Senhora Aparecida e aí vamos passar pelos principais bairros de Barra Mansa – adiantou Baião.

De acordo com ele, a programação do trajeto será finalizada ao longo desta semana, no entanto, deverá atender bairros como Roberto Silveira, Vila Maria, Vista Alegre, Vila Nova, Rua Major José Bento, entre outras localidades. Como um dos organizadores, Baião fez um apelo para que as pessoas não se aproximem da imagem, para que não se aglomerem e que aguarem a passagem da santa em suas casas.

– Quem quiser pode fazer seu altar na porta de casa, que vamos passar para darmos a benção. O momento não é de aglomeração. Sabemos que é um sentimento ruim de estarmos nos privando do que é tradicional, de se aproximar da padroeira, de tocar, mas é necessário para preservar a nossa saúde e a vida das pessoas. O mais importante nesse momento é elevarmos nossas intenções e orações e aproveitar o dia da padroeira para pedir o fim desse vírus, dessa pandemia. Que saia logo essa vacina e que a gente volte a vida normal. Estamos preparando uma carreata bem bonita, assim como sempre foi a procissão todos os anos e nada vai tirar o brilhantismo dessa festa cultural/religiosa tão bonita e que atrai tantos fiéis em Barra Mansa – enfatizou Baião.

Tradição

O avô de Rogério, Joaquim Baião, começou a procissão fluvial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em 1960 com a ajuda de apenas cinco pescadores amigos dele. Atualmente o evento reúne cerca de 15 mil fiéis seguindo o trajeto terrestre e fluvial. Segundo Rogério, ele e os irmãos acompanham desde pequenos a dedicação do pai para realizar esse evento.

Ele sempre nos pediu para que não deixasse acabar e, por isso, nos dedicamos organizando tudo e sempre preocupados com a segurança dos fiéis, principalmente no trajeto dentro do Rio Paraíba do Sul. Esse ano, com a pandemia, não seria diferente e por isso estamos fazendo um apelo para que as pessoas não façam aglomerações e que preservem a sua vida, e a sua saúde – finalizou Baião.

A dona de casa Rosimar Silva de Abreu, de 40 anos, acompanha desde criança a procissão de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, e lamenta que neste ano o evento não poderá ser realizado devido à pandemia.

– É uma mistura de emoção saber que uma festa tão linda, que emociona, que toca a tantas pessoas que são devotas de Nossa Senhora Aparecida não vai acontecer por causa de um vírus. Eu sempre acompanhei a procissão desde criança e neste ano farei as minhas orações em casa, pedindo a nossa padroeira que interceda pelo fim dessa pandemia – comentou a dona de casa.

Por Roze Martins