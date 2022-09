Tráfico de drogas lidera denúncias feitas por aplicativo em Angra

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 09:33 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, cadastrou 73 denúncias no município no mês de agosto de 2022. Comparando com o mês de Julho, foram sete ocorrências a menos (80).

Os tipos de assuntos mais denunciados foram: tráfico de drogas com 19 denúncias, ou seja, 26,06% do total de denúncias recebidas, seguido de informações sobre extração irregular das árvores com 06 denúncias e construção irregular com 05 denúncias.

Os bairros que tiveram mais denúncias foram: Parque Mambucaba, Camorim Grande, Ilha Grande, Frade, Bracuhy e Morro da Glória.

Das 73 denúncias recebidas, 42 delas foram feitas pelo aplicativo Disque Denúncia e 31 pelo telefone.

A população pode continuar ajudando as autoridades no combate à criminalidade, ligando para 0300 253-1177 (preço de uma ligação local), ou através do Aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o sigilo é garantido.