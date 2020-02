Transexuais e travestis buscam seu espaço

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 09:23 horas

Visibilidade e respeito estão na lista de prioridades de pessoas que querem deixar passado de violência para trás

Sul Fluminense- Visibilidade e respeito são coisas simples, mas com forte significado para transexuais e travestis no Brasil. Um apelo que tem sido reforçado a cada dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade de Transexuais e Travestis, data criada em 2004 com o objetivo de buscar a superação do preconceito, da discriminação e da violência que afetam essa turma. Na região, a busca por este espaço existe e está em alta, principalmente entre as pessoas trans, que não se identificam com o gênero que nasceram e ao longo da vida buscam se adequar ao que se identificam.

A expectativa de vida de travestis ou transexuais brasileiros gira em torno dos 30 anos, segundo o grupo Transrevolução (RJ), bem menos da metade do considerado para o restante da população em geral, que é de 74,6 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso, por si só, já torna a situação mais que preocupante.

De 2004 para cá, o número de vozes ativas sobre este assunto têm crescido em todo o país, com entidades e ativistas destacando a importância da visibilidade para garantir os direitos de pessoas trans. Uma delas é Sam Lucas, voltarredondense de 21 anos, que desde 2015 se assumiu publicamente como uma pessoa transexual. Para Sam, isso foi uma das melhores sensações que já sentiu na vida.

– Me descobri uma pessoa trans aos 13 anos com a ajuda de uma amiga, que na época se dizia “tomboy” (um termo em inglês usado para descrever meninas masculinizadas). A partir disso, passei a pesquisar mais sobre o assunto na internet, até que descobri por fóruns a respeito da questão das pessoas Trans. E isso foi uma das melhores sensações que já senti, pois achava que eu nunca seria capaz de realmente desenvolver amor próprio e autoestima – destacou Sam.

Ele estava com 16 anos de idade quando se assumiu uma pessoa trans, em 2015, quando a ONG (Organização Não-Governamental) Volta Redonda Sem Homofobia realizou um mutirão para auxiliar os transexuais da região Sul Fluminense para retificarem o nome civil na documentação.

– A partir desse período que comecei a me interessar mais nas causas trans e estudar mais sobre o assunto, onde junto ao Centro LGBT do Médio Paraíba e a ONG Volta Redonda Sem Homofobia, fui capaz de participar de vários debates sobre o assunto – disse Sam.

Já no caso de Dandara Maria da Silva, natural de Minas Gerais, mas que reside em Volta Redonda há dois meses, sua primeira descoberta como uma mulher trans lhe deixou com angústia.

– O primeiro contato com questões trans foi comigo mesma. Não sou a primeira travesti a falar de transvestilidade, muitas outras falaram antes de mim e vão falar quando eu me for. Me entender mulher e passar a viver como uma travesti, reagiu em mim como angústia, anseio, muito medo…Medo do que me era dito e principalmente sobre ser amaldiçoada a viver pelo resto da vida sem ser feliz, a religião pesou muito também nesse meu entendimento de mim mesma – afirmou Dandara.

Há quatro anos, ela se entende como mulher trans. Hoje, com 17 anos de idade, Dandara participa de rodas de conversa e já foi convidada para palestrar sobre o assunto. Tanto Dandara quanto Sam foram convidados a participar da Roda de Conversa comemorando o Dia da Visibilidade Transexual, que aconteceu no dia 29, no auditório do IFRJ Campus Volta Redonda. O evento debateu sobre a inclusão e visibilidade do trans no mercado de trabalho.

Cirurgia

Em janeiro deste ano, o Conselho de Medicina reduziu de 21 para 18 anos a idade mínima para cirurgias de mudança de sexo, e de 18 para 16 anos a idade para início de terapias hormonais. Pessoas transgêneros que queiram fazer as cirurgias e só após um acompanhamento mínimo de um ano feito por uma equipe médica com representantes de várias especialidades. Atualmente, no Brasil, apenas cinco hospitais públicos habilitados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são especialidades para cirurgias em transgêneros.

Já para as terapias hormonais foi permitido, em caráter experimental, o bloqueio hormonal para atrasar a puberdade de crianças ou adolescentes transgêneros menores de 16 anos, evitando que desenvolvam características que biologicamente pertencem a um sexo ou a outro, como barba ou mamas, porém até os 16 não poderá ser feita nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica.

– Acho maravilhoso que a idade tenha sido reduzida, para pessoas trans e travestis que desejem passar pela cirurgia de redesignação genital esta se tornando mais acessível. Porém, eu acho que isso é algo compulsivo, e reforça o padrão de ser mulher ou homem […] Isso também é uma forma de colonizar identidades trans e querer normatizar nossos corpos, o que a gente tá pautando é que tem sim mulheres com pênis e homens com vagina e que somos totalmente legítimos com os nossos corpos, sem essa ideia de alcançar algo tão distante e dentro desse padrão – argumentou Dandara Maria.

Sam comentou que as reduções são um grande avanço para a comunidade trans.

– E isso é um alívio para aqueles que querem se readequar, pois a maioria já entram no tratamento com a certeza da sua necessidade da cirurgia, e esperar 2 anos para conseguir (como era antes), acaba se tornando uma tortura. E poucos tem a possibilidade de pagar por planos de saúde, ou cirurgiões plásticos particulares, pois o preço para esse tipo de cirurgia pode chegar no valor de mais de 10 mil reais – explicou Sam, acrescentando que a ajuda de uma equipe capacidade irá orientar e ajudar o jovem a melhor forma de se adequar a sua nova realidade, pois sem a ajuda médica, os trans acabam recorrendo a métodos clandestinos de compra e venda de hormônios e tratamentos.

Centro

O Centro de Cidadania LGBTQI+ está oferecendo serviços de psicologia para atender melhor à população desta comunidade. O centro, instalado dentro da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos (SMIDH) disponibiliza o atendimento através de assistente social, advogado e coordenadora.

O centro atende 11 municípios: Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Volta Redonda. De janeiro à setembro de 2019, foram 90 atendimentos, no centro de Volta Redonda, uma pequena parcela comparado aos 2353 atendimentos em todo estado do Rio de Janeiro.