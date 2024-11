Trânsito na Beira Rio é alterado a pedido de vereador Rodrigo Furtado

Volta Redonda – A partir de agora, motoristas que trafegam pela Ilha São João e seguem em direção ao bairro Voldac, terão um acesso mais rápido à Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Volta Redonda. A mudança no trânsito foi implementada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a pedido do vereador Rodrigo Furtado (PL).

A alteração foi realizada para atender a uma antiga demanda dos moradores da região, que frequentemente precisavam realizar longos desvios para acessar a principal via do bairro, a Avenida Nossa Senhora do Amparo. Com a modificação, os motoristas que saem da Ilha São João, após cruzar a Ponte Engenheiro Mário Luiz Hasek, podem agora realizar a conversão à direita diretamente para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, tornando o acesso mais ágil e conveniente.

Antes da mudança, quem desejava acessar a Avenida Nossa Senhora do Amparo precisava seguir até o trevo da Barreira Cravo, o que gerava congestionamentos, especialmente na Rua Artur Luiz Corrêa, nos horários de pico. A nova alteração visa não só melhorar o fluxo de trânsito, mas também reduzir os engarrafamentos e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

A solicitação para a alteração foi feita por Rodrigo Furtado após ouvir as necessidades da comunidade local, que reclamava das dificuldades enfrentadas no tráfego diário. “Essa vitória é de todos. Agradeço ao secretário Paulo Barenco por ouvir o nosso pedido com atenção e também ao prefeito Neto, pela consideração e por atender a essa necessidade da população. Juntos, estamos construindo uma Volta Redonda mais organizada, segura e melhor para todos”, afirmou o vereador Furtado. Com a alteração, espera-se que a mobilidade urbana na região se torne mais eficiente, beneficiando tanto os moradores quanto os motoristas que transitam entre os bairros afetados