Trânsito no Centro de Barra Mansa tem mudança durante o Carnaval

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 15:29 horas

Barra Mansa- A prefeitura fez mudanças no trânsito para o Carnaval, visando à segurança dos foliões. A partir desta sexta-feira (21), a Rua Presidente Getúlio Vargas, no Centro, será fechada para trânsito de veículos, na altura da Rua José Cardoso Guimarães Cotia. O fluxo será normalizado na quarta-feira de cinzas, dia 26. Os blocos de rua contarão com apoio da Guarda Municipal, que fará o desvio e o monitoramento do trânsito.

Confira as mudanças

Carnaval de Amparo– entre os dias 22 a 25, na Praça da Igreja Nossa Senhora do Amparo, das 14 às 00h. Acesso aos moradores das proximidades até 72 horas antes do evento.

Bloco do Boi– entre os dias 22 a 25, concentração 16h na Rua 07 de Setembro, bairro Roberto Silveira, passando pelas vias Luis Ponce, Pinto Ribeiro, Joaquim Leite e Pres. Getúlio Vargas. Encerramento às 20h.

Matinê no Calçadão

Entre os dias 22 a 25, no Calçadão Dama do Samba, na Beira Rio. Reserva de vagas na Rua Pres. Getúlio Vargas, entre os prédios n° 241 e 341 a partir das 21h, do dia 18. A rua terá o fechamento a partir do n° 241, seguindo até a Rua Andrade Figueira, no encontro com a Pinto Ribeiro, a partir das 7h do dia 19.

A via Juiz Antônio Ciani terá o trânsito suspenso no trecho entre as ruas Mamede Froes de Andrade e da Pres. Getúlio Vargas, permitindo o acesso dos moradores e comerciantes das proximidades até 72 horas antes do evento.

Bloco Me Beija Direito– dia 22, na Avenida Domingos Mariano, próximo ao número 150 até a Praça da Liberdade, no Centro. A equipe começará a organização às 11h e até às 18h o bloco será disperso. Neste período a avenida estará fechada. Além disso, a Rua Alberto Mutel, sentido a Dário Aragão, também estará fechada a partir das 14h.

Bloco Se Vira Nos Trinta– dia 22, na Rua José G. Reboullas, ponto final do Siderlândia. A equipe começará a organização às 15h e até às 19h o bloco será disperso. Neste período a via estará fechada para acesso de veículos.

Bloco Arrastão do Povão– dia 23, na Av. Cristiano dos Reis Meireles, próximo a Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, passando pela Rua Quinze, contornando a praça. A equipe começará a organização às 13h e até às 20h o bloco será disperso. Neste período a via estará fechada para acesso de veículos.

Bloco Renascer– dia 24, na Rua João Gumercindo de Melo, passando pela Rua José Hipólito, Av. Domingos Mariano, Rua Prefeito Mário Pinto dos Reis, Av. Verbo Divino, Eduardo Pereira da Costa Rangel, retornando para a José Hipólito e dispersão na João Gumercindo de Melo, às 20h.