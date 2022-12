TRE-RJ diplomará eleitos no dia 16 - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:12 horas

Os seis deputados estaduais que têm base na região receberão seus diplomas no Theatro Municipal

Rio – Os 121 eleitos no Estado do Rio em outubro de 2022 serão diplomados no dia 16 de dezembro (sexta-feira), às 10h30min, em cerimônia que será realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, que é um ato do Poder Legislativo.

A região elegeu seis deputados estaduais e ficou sem representação local na Câmara dos Deputados.

Os eleitos da região

Gustavo Tutuca – Filho do prefeito de Piraí, Artur Tutuca, Gustavo Tutuca vai para mais um mandato de deputado estadual. Ele foi reeleito depois de retornar à Alerj, deixando a secretaria estadual de Turismo, que exerceu até abril.

Célia Jordão – Casada com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, Célia é conhecida por seus trabalhos sociais e pela defesa da indústria naval, que é uma das maiores empregadoras de Angra dos Reis. Célia volta à Alerj.

André Corrêa – Conhecido por seu trabalho em defesa do meio ambiente, André Corrêa, filho do também parlamementar ( não reeleito) Luiz Antônio Corrêa, tem sua principal base política em Valença.

Tande Vieira – Ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Resende, Tande Vieira é um estreante na Alerj. Ele teve apoio do prefeito de seu município de origem, Diogo Balieiro Diniz, que o manteve na pasta da Saúde durante todo o primeiro mandato (2017-2020) e só o liberou em abril deste ano para fazer a campanha eleitoral.

Munir Neto – Irmão do prefeito Antônio Francisco Neto, Munir foi secretário municipal de Ação Social em Volta Redonda durante o quarto mandato de Neto e também no início do quinto, saindo apenas para poder disputar a vaga na Assembleia Legislativa, que conquistou pela primeira vez: “Conquistamos a vitória, graças ao apoio de tantos amigos e amigas, que caminharam com a gente nesta eleição. Pessoas que aprovaram a nossa trajetória e que acreditam que vamos fazer muito lá na Alerj. Foi uma campanha muito difícil! Diferente de outros candidatos, não tivemos a “força do dinheiro”, tivemos algo muito mais valioso: o apoio de muitos amigos antigos e daqueles de conquistamos ao longo do caminho. Fui o Deputado Estadual mais votado de Volta Redonda! Isso nos mostra que o governo do meu irmão Neto está no caminho certo e que minha contribuição na reconstrução do nosso município foi importante para a população. A partir do ano que vem, serei o Deputado Estadual de todos vocês.

Jari – O vereador Jari Oliveira foi eleito pela primeira vez em 2012, depois de ter sido assessor do ex-vereador Carlos Roberto Paiva, que o incentivou a disputar a cadeira na Câmara Municipal de Volta Redonda quando deixou o legislativo para ser vice-prefeito durante o quarto mandato de Neto.

Em 2018, Jari se candidatou a deputado estadual pelo PSB, ficando como segundo suplente. O titular, Renan Ferreirinha, se tornou secretário municipal de Educação na Capital do Estado do Rio, e o primeiro suplente, Rubens Bontempo, se afastou no início deste ano para assumir a Prefeitura de Petrópolis. O vereador de Volta Redonda, então, teve a oportunidade de ocupar a cadeira de deputado estadual por cem dias, até que Ferreirinha voltou ao legislativo estadual depois de deixar a secretaria municipal de Educação do Rio para tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados, tendo ficado na suplência do PSD.