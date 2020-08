Trecho da Avenida Presidente Kennedy será asfaltado em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 20:27 horas

Barra Mansa – Representantes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa, da Guarda Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) se reuniram na manhã desta quinta-feira (27) para anunciar o asfaltamento de um trecho da Avenida Presidente Kennedy, uma das principais vias de acesso ao município, atendendo os bairros Ano Bom, Getúlio Vargas e Jardim Belmonte.

Participaram do encontro o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga; o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando; o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir; o vereador Gilson de Assis Lopes, o Gilson Poxa Vida; e responsáveis pela empresa que executará a obra.

Inicialmente, será feito um estudo para definir detalhes da obra, assim como qual trecho será atendido inicialmente. Ao todo, serão 800 metros, com limpeza dos bueiros, fresagem do solo e aplicação de asfalto a quente. A previsão de conclusão do serviço é de aproximadamente cinco dias.

O secretário de Manutenção Urbana Luiz Gonzaga explicou como será feito o serviço. “Vai ser asfaltado apenas um trecho pela disponibilidade que nós temos, levando em conta que a Presidente Kennedy é uma via larga. A nossa intenção é iniciar nos próximos quinze dias. Estamos estudando se vamos começar do trevo na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda, seguindo em direção ao município ou se começamos na altura do Ilha Clube, no Ano Bom”.

Para a execução do serviço, a Guarda Municipal irá realizar a retirada dos veículos estacionados na via, além de implantar um sistema de siga e pare no local. O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, explicou que o serviço será feito de forma a evitar impactos no fluxo de veículos. “Essa é uma das principais vias de acesso à cidade. Vamos trabalhar ao máximo para minimizar os transtornos causados no trânsito, através de um trabalho de sinalização e orientação dos motoristas”.