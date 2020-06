Trem atropela homem na Estamparia

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 18:06 horas

Barra Mansa – Um homem foi atingido por um trem no bairro Estamparia, em Barra Mansa na tarde deste domingo (14), em frente à obra das novas casas que estão sendo construídas no antigo campo do Ferroviário. A Polícia Militar está no local. O homem, que não foi identificado ainda, foi decapitado no acidente.

Segundo a PM, populares informaram que a vítima foi vista momentos antes, apresentando sinal de embriaguez e que, antes do atropelamento, havia vagões parados nos trilhos. A vítima tentou passar por baixo dos vagões e o trem, ao se movimentar, decapitou o homem. Há uma equipe de segurança ferroviária no local.