Três pessoas são presas por tentativa de homicídio na região

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 08:15 horas

Sul Fluminense – Três pessoas foram presas por suspeitas de tentativa de homicídio no Sul Fluminense. As prisões foram feitas na noite de segunda-feira (11), em duas cidades diferentes da região: Volta Redonda e Barra do Piraí.

Uma delas foi uma mulher, que esfaqueou um homem na Praça Nilo Peçanha, no Centro de Barra do Piraí. A vítima foi socorrida na Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde permanece internada. Guardas municipais que estivaram no local do crime não souberam informar o motivo da tentativa de homicídio.

Troca de tiros

Em Volta Redonda, um homem ficou ferido e o outro foi preso, após trocarem tiros com policiais militares, em Volta Redonda. O tiroteio foi no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho.

Os agentes disseram que quando chegaram no local foram recebidos a tiros e que eles revidaram os disparos. Um dos suspeitos ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista. O outro suspeito foi preso.

Os PMs apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, que estava em poder de um dos suspeitos, oito munições, 99 pinos de cocaína e R$ 54,00.