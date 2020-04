Três Rios tem mais três casos confirmados da Covid-19 e total chega a nove

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 07:00 horas

Três Rios – Neste domingo (19), foram registrados mais três casos positivos de COVID-19 no município de Três Rios.

Os casos confirmados referem-se a pessoas da mesma família, que passaram por teste rápido na Central de Triagem, após duas pessoas também da família terem testado positivo.

Os novos três casos são assintomáticos, sem comorbidades e estão em isolamento domiciliar.

Até o momento foram notificados 167 casos suspeitos de coronavírus na cidade. Destes, 9 casos foram confirmados, 54 foram descartados e 104 estão em análise. Os 2 óbitos em análise e as 3 internações referem-se a casos suspeitos.

Todos os pacientes com confirmação ou suspeita de COVID-19 no município de Três Rios estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde.

Através do Programa de Atendimento aos Paciente em Isolamento Domiciliar (PAID), os pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus são telemonitorados com ligações telefônicas diárias dos profissionais da saúde nos 14 dias de isolamento domiciliar. Em caso de agravo dos sintomas, uma equipe é acionada para realizar a visita domiciliar ao paciente e dependendo da gravidade, ele é encaminhado para atendimento hospitalar.